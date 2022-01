Standard: Luka Elsner attend ses premiers renforts

Le T1 du Standard aspire à accueillir le plus vite possible l’un ou l’autre élément, pour rendre plus de confiance à son groupe.

Après leur avoir accordé une journée et demie de repos, Luka Elsner retrouvera ses joueurs ce lundi matin à l’Académie pour clôturer un stage commencé mardi dernier et remanié dans l’urgence suite à la décision d’annuler les neuf journées initialement programmées à Marbella. Au menu, deux séances de travail ce lundi et deux autres encore mardi, ainsi qu’une nuit supplémentaire à passer au centre d’entraînement, avant d’opérer un break mercredi et de reprendre un cours plus normal des choses dès jeudi avec un entraînement quotidien en guise de préparation à la première échéance de 2022, un déplacement à Anderlecht ce dimanche 16 janvier, si le match est maintenu. « J’espère que nos cas Covid (Muleka, Klauss et Nkounkou) vont sortir de leurs soucis ce lundi, ou mardi au plus tard, mais j’ai peur de ce début de semaine où on va à nouveau tester tout le monde », signale Luka Elsner. « Parce que si de nouveaux cas positifs apparaissent, ce sera sans doute trop tard pour le Clasico de dimanche ».