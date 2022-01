Cyclo-cross: Wout van Aert frise l’excellence

Le soleil hivernal qui s’est, ce dimanche, immiscé entre les dunes côtières n’a pas réussi à réchauffer les ardeurs des outsiders, résolus à courir pour les accessits. Et si un souffle de suspense a très furtivement pu être porté par le vent frisquet claquant sur les vagues, il a bien vite été enfoui sous la marée. De course, ce dimanche à Middelkerke, il n’y a pas eu, Wout van Aert a comme attendu conservé son titre de champion de Belgique de cyclo-cross, laissant le Louvaniste Laurens Sweeck et l’Anversois Quinten Hermans à plus de cent secondes.