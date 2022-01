Les deux prochaines journées de D1A reportées? Un scénario peu probable

Au dernier recensement, samedi, on dénombrait 71 joueurs de Jupiler Pro League positifs au covid, les clubs les plus touchés étant Zulte Waregem, Ostende, Genk (7) et La Gantoise (5). Sans compter que Saint-Trond annonce… 13 cas positifs dans le club, sans préciser toutefois combien de joueurs sont touchés. Certaines voix, essentiellement à Gand et à Zulte Waregem, ont dès lors émis l’idée d’un report des 22e et 23e journées (programmées le week-end prochain et le suivant), alors que Lukas Elsner, le coach du Standard (Klauss, Muleka et Nkounkou sont positifs, Bokadi suspendu, Fai, Tapsoba, Amallah, Rafia et Sissako partis à la CAN) avoue qu’il ne serait pas contre une remise. Pourtant, la Pro League, réunie ce lundi en Assemblée Générale par Zoom, ne devrait pas modifier son calendrier.