Dakar: deuxième victoire pour Lurquin, copilote de Loeb, malgré une frayeur dans le final

Sébastien Loeb et Fabian Lurquin (BRX) ont remporté dimanche la septième étape du 44e Dakar. Le duo franco-belge a repris 5 : 26 au leader du général Nasser Al-Attiyah (Toyota), qui a commencé à contrôler la course.

La septième étape proposait du sable, des dunes, des canyons, des rochers et beaucoup de navigation. « Au départ, il y avait beaucoup de vent, mais nous n’en avons pas trop souffert. En chemin, nous avons dépassé pas mal de voitures. C’était une bonne étape, bien qu’il y ait eu un peu de nervosité dans la voiture à la fin. La pression du carburant a chuté et nous craignions de ne pas atteindre l’arrivée. Nous avons perdu de la vitesse, mais le problème a été limité. C’est notre deuxième victoire d’étapes, la troisième pour l’équipe. Cela donne un bon sentiment à chacun. »

Avant le départ, Sébastien Loeb et Fabian Lurquin ont discuté de la navigation à laquelle ils ont été confrontés durant la sixième étape. « Nous avons ce genre de discussions tous les jours, car nous voulons progresser et parce que nous avons beaucoup appris de l’erreur de vendredi », a expliqué Lurquin. « Ce n’est que notre première course ensemble. Nous savons tous les deux qu’il reste une marge de progression. »’

Au classement, Loeb et Lurquin occupent la deuxième position, mais à trois quarts d’heure de la première place. « Nasser Al-Attiyah a commencé à contrôler la course. Il roule toujours à un rythme soutenu, mais ne prend plus de risque. S’il ne connaît pas de coup du sort, nous ne pourrons plus le reprendre. Nous devons continuer à travailler, sans regarder vers Nasser. Continuer à faire notre truc, essayer chaque jour d’aller aussi vite que possible afin d’être prêt si le leader commet une erreur. »