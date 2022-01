Stromae fait sensation sur TF1: la vidéo de son passage

Une interview ? En partie, puisque le chanteur a conclu l’entretien par une chanson en direct – L’enfer, chantée pour la première fois en public et qui évoque le suicide – pour répondre à une dernière question d’Anne-Claire Coudray.

Le retour sur le devant de la scène de Stromae se confirme petit à petit. Après son single, l’annonce de son prochain album et d’une tournée, l’artiste belge était l’invité du 20h de TF1 pour une interview exceptionnelle. Il s’agissait de sa première interview européenne depuis la sortie de son morceau Santé, le 15 octobre.

Avant cela, il avait été question de son absence longue de plusieurs années. « L’envie de chanter est revenue. Je pense que j’avais simplement besoin de vivre. J’ai eu la chance de me marier, d’avoir un enfant, j’avais besoin de vivre des choses. » Pour se ressourcer et retrouver la motivation, il dit avoir « travaillé sur d’autres projets, ça m’a fait du bien de travailler pour d’autres artistes, parce que l’attention n’était plus portée sur moi, c’est ce dont j’avais besoin ».

Il a évoqué ses sources d’inspiration, ses voyages avec sa mère, un peu partout dans le monde – « C’est ce que j’adore faire, mélanger des choses, prendre des inspirations de partout sans pouvoir pointer un pays du doigt » – ; sa façon de voir la musique, qu’on « définit comme joyeuse avec des thématiques sombres ».