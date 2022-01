Le 20 heures, journal intime de Stromae

Il a ce petit bun, son chignon, bien tiré au sommet de la tête. Un costume-cravate marine. Les yeux humides. Et il se mord la lèvre, et il se passe la main sur le visage. La caméra le filme en très gros plan, elle tourne autour de lui, avec Paris et la tour Eiffel qui scintille dans le fond, sur le décor du JT de TF1. Il nous regarde dans les yeux, très fort. Anne-Claire Coudray vient de lui demander, deux secondes plus tôt, s’il souffre encore de solitude. Et il répond, en chanson.

« Chuis pas tout seul à être tout seul/Si je compte bien, on est beaucoup/J’me sens tout seul du coup/J’ai parfois eu des pensées suicidaires/Et j’en suis peu fier/On croit parfois que c’est la seule manière/De les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer/ Est-ce qu’y a que moi qui ai la télé/Et la chaîne Culpabilité ? » Ce morceau, L’Enfer, est tiré de son dernier album à paraître le 4 mars, et il ne l’a encore jamais chanté en public.