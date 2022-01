Stromae évoque son absence: «J’avais besoin de vivre»

Le 17 octobre 2015, Stromae mettait fin à la tournée Racine Carrée devant 25.000 personnes dans le stade de Kigali. Après deux ans sur la route sur quatre continents, Paul Van Haver est sur les rotules. Un burn-out en bonne et due forme. « Même si on vend du rêve, ça reste un métier, et comme dans n’importe quel métier, quand on travaille trop, on arrive à un burn-out », disait-il à France 2 en 2018. Sur TF1, dimanche soir, il est revenu sur son absence au cours des dernières années : « J’avais besoin de vivre. D’un point de vue privé, j’ai eu la chance de me marier, et d’avoir un enfant qui a 3 ans. J’étais vidé. La vie en tournée, ce n’est pas très intéressant. C’est chouette, c’est un peu l’esprit colonie de vacances, mais ce n’est pas la vie normale. »

Pour autant, Stromae n’a pas complètement quitté le monde de la musique. Il est simplement resté en retrait, à travailler pour d’autres, sans trop de pression, mais pour des artistes prestigieux. « Ça m’a fait du bien de travailler pour d’autres. L’attention n’était plus portée sur moi, et c’est ce dont j’avais besoin », a-t-il expliqué à Anne-Claire Coudray, la présentatrice du JT de la chaîne privée.