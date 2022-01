Ecoles, le goût amer de la liberté retrouvée

Lundi 10 janvier… Un vent nouveau souffle sur l’école francophone. Il a la saveur iodée des embruns, un air de liberté retrouvée… Jugez plutôt : les camarades d’un enfant infecté sont désormais considérés comme contacts à « bas risque » ; on ne fermera une classe du fondamental qu’à partir de quatre cas ; on ne les fermera plus dans le secondaire… Il s’agit, assure la conférence des ministres de l’Education et de la Santé, de « maintenir les écoles ouvertes dans des conditions sanitaires sécurisées ».

En fait, on a très envie de croire ladite conférence. Mais on n’en comprend pas toute la logique. C’est qu’au lendemain de ces annonces, au Codeco, le porte-parole interfédéral a glacé le pays en brossant un scénario catastrophe : entre 30.000 et 125.000 cas par jour d’ici la fin de la semaine prochaine. Seul élément rassurant : le recours aux soins intensifs est en baisse, pour le moment.