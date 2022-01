Ken Nkuba: «Je suis juste un gamin qui est content de rejouer au football»

De retour après sa rupture des ligaments croisés, Ken Nkuba a grandi à travers cette épreuve et est heureux de retrouver ce qui lui avait manqué pendant si longtemps, à savoir le ballon et le terrain.

Après plus d’un an de galère, Ken Nkuba (20 ans le 21 janvier prochain) est pleinement de retour dans le groupe à l’occasion de ce stage hivernal. « Il est un peu en avance par rapport à ce que je pensais. Je ne croyais pas qu’il serait aussi frais et vif pour sa reprise. Bravo au staff médical, en interne et en externe, pour le travail qui a été fait », se félicitait Edward Still, même si le T1 concédait aussi qu’il « ne faudra pas brusquer les choses et aller trop vite, mais Ken montre que physiquement, il est très fort, au-dessus de la moyenne ».

Ken, après votre longue blessure, vous vous entraînez de nouveau normalement. Comment vous sentez-vous ?