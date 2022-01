L’opération maintien des Métallos est bien lancée

Tout l’état major sérésien, ainsi qu’un noyau de fidèles supporters, s’est déplacé à Hespérange afin d’assister au premier coaching tout en présence et en précision de Jean-Louis Garcia. Personne ne fut déçu. Les « Rouge et noir » ont rendu une copie propre et nette en s’imposant 0-5. Plusieurs faits intéressants sont à noter :

On a revu Théo Pierrot en position de médian défensif. Compte tenu de l’absence plus que probable de Cisse, appelé à disputer la CAN sous le drapeau de la Guinée Conakry, voilà peut-être une possibilité de remplacement. Pierrot s’est même offert un but.