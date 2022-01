Philippe Clement après son 1er match à la tête de Monaco: «Je ne me fais aucun souci»

Il faut dire que l’ex-coach du FC Bruges n’a été gâté pour ses débuts. Déjà privé au départ de Ben Yedder, Disasi, Fofana (covid), Golovin, Krépin Diatta et Fabregas (blessés), il a encore perdu trois joueurs qui se sont claqués en cours de match : Sidibé (dès la 28e minute), Badiashile (44e) et Boadu (85e), qui avait raté la plus belle occasion du match à la 77e, croisant trop son tir. Si bien que les Monégasques ont dû jouer les cinq dernières minutes à dix, les cinq remplacements ayant déjà été effectués. Notre compatriote Eliot Matazo (19 ans) a, lui, disputé les 90 minutes d’un match assez terne.

Clement : « Aucun souci »

Monaco a largement dominé (69 % de possession, 9 tirs à 8 mais seulement 1 cadré), sans faire la différence. Pas de quoi décourager Philippe Clement : « J’ai vu une équipe qui a voulu aller chercher la victoire durant tout le match et a gardé cette mentalité, même quand on a perdu des joueurs sur blessure et qu’on s’est retrouvé à 10. C’est positif. Pour le reste, il faut créer davantage et se montrer plus concret. Mais bon, je ne suis là que depuis quatre jours et je ne me fais aucun souci. »