Olivier Dumont est prêt à «saisir sa chance» avec le Standard: «À moi de montrer ce que je suis capable de faire» En l’absence de plusieurs joueurs, le jeune défenseur pourrait reçevoir sa chance lors des prochaines semaines.

Olivier Dumont a pu s’exprimer face au RFC Liège. - Belga

Par D.S. Publié le 10/01/2022 à 08:15 Temps de lecture: 2 min

Les soixante-huit minutes disputées vendredi lors du match amical face au RFC Liège lui ont fait le plus grand bien. Car s’il était monté au jeu à deux reprises en tout début de saison, contre Genk et au Beerschot, Olivier Dumont (19 ans) avait ensuite complètement disparu des radars, au point de ne jamais être repris par Luka Elner. Mais pour le médian visétois, la donne pourrait changer en ce mois de janvier, puisque le Standard sera privé, pour les premières échéances de 2022, de Merveille Bokadi, suspendu pour deux matches, mais aussi de Selim Amallah et Hamza Rafia, retenus par la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Du coup, Olivier Dumont aura peut-être, à l’une ou l’autre occasion, un beau coup à jouer. « Je me dis aussi qu’il pourrait y avoir quelque chose à faire », dit-il. « Je sais que la concurrence est importante dans l’entrejeu, mais c’est à moi à montrer au coach, si j’en ai l’occasion, ce que je suis capable de faire. Je suis en tout cas prêt à saisir ma chance… »

Ce qu’il a commencé à faire vendredi sur la pelouse de Sclessin, en se procurant les premières occasions du Standard, en fin de première mi-temps, mais plus encore en enchaînant les courses et se montrant disponible. Ce n’est pas un hasard si en début de saison, il s’était classé parmi les meilleurs élèves en matière de Vitesse Maximale Aérobie (VMA). « Le niveau athlétique a toujours constitué l’un de mes points forts », confie l’intéressé, que l’on peut considérer comme un vrai box-to-box. « Récupérer les ballons, jouer dans les intervalles, effectuer beaucoup de courses et d’appels, c’est tout ce que j’aime… »