Stromae, de l’art d’être différent

Stromae le magicien est de retour. Tel qu’en lui-même : surprenant et différent. Bref, en un mot : génial ! Alors que tous les autres se pressent le dimanche soir sur France 2, chez Delahousse et son 20h30 le dimanche qui, de façon (plus) traditionnelle, consiste en une interview suivie du set live acoustique de dernier titre de l’invité, le roi Stromae s’invite sur le plateau très recherché du JT de TF1, assuré d’une audience record boostée par l’annonce sur les réseaux sociaux de « la première interview depuis la sortie de son titre Santé ».