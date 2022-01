Coronavirus - Novartis: résultats positifs en phase II pour un antiviral anti-Covid

Cette étude de phase II appelée Empathy, menée auprès de 407 patients adultes en ambulatoire, visait à évaluer le dosage de ce traitement.

Les tests in vitro ont démontré un haut niveau de neutralisation de ce traitement contre tous les variants connus, y compris contre le Delta et Omicron, souligne le groupe suisse.

Novartis s'était associé en octobre 2020 au laboratoire de biotechnologie zurichois Molecular Partners en signant un accord portant sur le développement de deux traitements antiviraux potentiels contre le Covid-19, dont le MP0420, depuis renommé ensovibep.

Novartis, qui lui avait versé 60 millions de francs suisses (57 millions d'euros à taux actuels) et était entré dans son capital, compte exercer son option concernant la licence pour ce traitement. Le groupe va lui verser 150 millions de francs supplémentaires et sera responsable du développement, de la fabrication ainsi que de la distribution et commercialisation pour ce traitement.