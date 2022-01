Bénédicte Linard à propos des autotests pour les élèves: «C’est une recommandation, pas une obligation»

« Une recommandation n’est pas une obligation », a réagi la ministre de l’Enfance et de la Santé, Bénédicte Linard, sur La Première. Une mesure de précaution qui a fait grincer des dents tout le week-end à cause du prix des autotests. « La question de l’obligation viendra à un moment donné et on abordera aussi le coût. Est-ce pertinent d’avoir des autotests répétitifs pour tous les élèves ou pour une partie des élèves ? Est-ce possible au niveau organisationnel ? »

Ce dimanche, Frank Vandenbroucke a renvoyé la balle dans le camp des Communautés et pouvoir locaux, estimant que le testing avait coûté au fédéral, depuis le 1er octobre, pas moins de 290 millions d’euros…

La ministre Bénédicte Linard réagit : « La question ne se pose pas en ces termes aujourd’hui. Avant même que l’obligation des autotests soit sur la table, il y a d’autres questions à se poser dont le coût, mais pas seulement. »