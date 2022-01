Novak Djokovic croyait avoir gagné la bataille, il est en train de perdre la guerre

Le nº1 mondial a été libéré du centre de détention où il était retenu par le juge Kelly qui a entendu son appel. Mais directement, il a été arrêté par le Ministère de l’immigration, une autre autorité australienne, qui menace désormais de l’expulser, et pourrait même lui interdire d’entrer en Australie durant trois ans…

Une explosion de joie puis… la douche froide pour le clan Djokovic qui ne va manquer de pointer la persécution des autorités australiennes vis-à-vis du nº1 mondial. Car oui, après 7h30 de longues auditions ce lundi à Melbourne, le Serbe a gagné sa procédure en appel. Le juge Anthony Kelly du tribunal fédéral de Melbourne a en effet signifié que l’annulation de son visa décidée par les autorités fédérales lors de son arrivée sur le territoire australien n’était pas « justifiée ». « Qu’est-ce que cet homme aurait pu faire de plus ? » a déclaré le juge Kelly, en pointant que le Serbe était arrivé à la douane avec les documents validés par des médecins reconnus et réclamés par les autorités. Précision importante, on ne jugeait pas, ici, les dits documents ou la validité de l’exemption médicale du Serbe, mais bien toute la procédure ayant amené le joueur au centre de détention pour réfugiés de Melbourne. Centre dont il a été libéré, « dans les trente minutes », suite à la décision du Juge Kelly.