Jean-Luc Crucke démissionne du gouvernement wallon

Le ministre wallon du Budget tire les conclusions de l’incident de décembre autour de son décret fiscal. Crucke estime « ne plus être en phase » et sera candidat à la Cour constitutionnelle.

Cet effort ira crescendo au cours des prochaines années : 300 millions en 2023, 450 millions en 2024, etc. Crucke a mis le train des économies sur les rails. Il restera à son successeur à le faire progresser dans le respect de ces engagements pris l’automne dernier. Le plus dur est à venir.

Sa logique ? Ne laisser personne sur le bord de la route, quitte à s’endetter massivement, et malgré les difficultés, continuer à investir pour espérer redresser la Wallonie à travers un plan de relance qui, tous montants confondus, pèse plus de sept milliards d’euros.

Depuis la mise en place du gouvernement PS-MR-Ecolo à l’été 2019, Jean-Luc Crucke était définitivement devenu une pièce centrale de l’échiquier politique wallon. En charge du budget et des finances, il aura été en première ligne pour faire face aux difficultés financières de la Région qui ont été amplifiées, et de quelle manière, par la crise sanitaire puis les inondations de juillet dernier.

Le ministre avait ainsi conclu de manière spectaculaire un incident qui l’avait ébranlé : des députés de son propre parti, le MR, s’opposaient à son projet de décret « portant diverses dispositions pour un impôt plus juste » pourtant approuvé en bonne et due forme par les trois partis présents au gouvernement. Le litige était remonté jusqu’au sommet du parti et avait provoqué une crise interne.

Comme député hyper-actif et fonceur d’abord, puis comme ministre du Budget depuis 2017 ensuite, Jean-Luc Crucke aura marqué en profondeur la politique wallonne. Ardent défenseur de la cause régionale et fin analyste des finances dont il était devenu un spécialiste, l’ancien bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing a multiplié les discours fleuves, les emportements et les bons mots pour devenir une figure emblématique du cénacle wallon, aussi truculent sur la forme que sérieux sur le fond.