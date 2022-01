Marc Coucke positif au coronavirus: l’actionnaire principal d’Anderlecht l’annonce sur Twitter (photo)

C’est sur ses réseaux sociaux que Marc Coucke, l’actionnaire principal d’Anderlecht, a annoncé être positif au coronavirus.

C’est via un message, agrémenté d’une photo d’un test positif, qu’il a signalé être en quarantaine. « 2/2 Et puis vous obtenez cela, symptomatique encore. Semaine (littéralement) transpiration et quarantaine ».