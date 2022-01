Nouveau calendrier des vacances scolaires: une aide pour les parents séparés

À l’aune de la réforme des rythmes scolaires, la Ligue des familles, Avocats.be et la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) proposent, lundi, aux parents séparés des calendriers-types leur permettant d’adapter les modalités d’hébergement des enfants.

La mise en place d’une réforme des rythmes scolaires est en projet pour la rentrée 2022 en FWB. Les écoles devraient alors connaître un nouveau calendrier scolaire. En ce qui concerne les congés, les vacances d’automne (Toussaint) et de détente (Carnaval) seraient donc dédoublées comme le sont déjà celles d’hiver (Noël) et de printemps (Pâques). Les vacances d’été seraient comprises entre le premier vendredi de juillet et le dernier lundi d’août.