Rachamps est depuis trente ans le village symbole d’un parfait bocage intégré

Précurseur dans la replantation de bandes boisées, ce village ardennais a fait de nombreux émules aux quatre coins de la Wallonie, bien dans l’esprit du programme « Yes we plant ».

Depuis plus de 30 ans, le village ardennais de Rachamps (Bastogne) est un symbole de la symbiose entre agriculture et nature. A l’heure où la Région wallonne pousse à la replantation de haies vives et arbres via son programme « Yes we plant », qui vise à enraciner 4.000 km de haies et/ou 1 million d’arbres, ce village vit au rythme des bandes boisées depuis la fin des années 80. Aujourd’hui encore, tout le monde profite de ces agriculteurs précurseurs. L’entrée du village est d’ailleurs bordée par une allée de tilleuls qui a belle allure. Mais ce n’est qu’un élément de ce qui fut fait.