Dès ce lundi, la Stib augmente la fréquence de métro sur les lignes 2 et 6

Depuis ce lundi, la Stib a augmenté les fréquences sur les lignes de métro 2 et 6. En heure de pointe, un passage est désormais prévu toutes les 2 minutes 30 sur le tronc commun entre Elisabeth et Simonis et toutes les 5 minutes entre Simonis et Roi Baudouin, ce qui représente 20 % de capacité en plus par rapport à la mi-2021, précise la société des transports intercommunaux de Bruxelles.