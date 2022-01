We Invest poursuit son ancrage en Flandre

La start-up devenue scale-up a pris de l’envergure et se professionnalise. Après avoir plus que doublé son chiffre d’affaires en 2021 par rapport à l’année précédente, elle se lance aujourd’hui sur le marché immobilier en Flandre.

Après un été euphorique, le marché immobilier s’est quelque peu stabilisé. 2021 a été pour We Invest une année à forte croissance. « Nous avons plus que doublé nos activités en termes de transactions sur les franchises (+125 % d’augmentation du chiffre d’affaires facturé). Près de 1.000 transactions pour un chiffre d’affaires de 5,2 millions d’euros ont été réalisées à travers le réseau. Le nombre d’agences immobilières est passé de 7 à 19, et aujourd’hui 20. Nous sommes en passe d’en signer d’autres pour passer à 21 et 22 dans les prochaines semaines », commente Raphaël Mathieu, CEO de We Invest. Le nombre de collaborateurs a par ailleurs pratiquement doublé, passant de 80 à 150.