Automobile: ces options en voie rapide de démocratisation

Alors que les conditions Salon battent leur plein dans les concessions automobiles, une question ne manquera pas d’animer les conversations entre les vendeurs et leurs clients ; celles des options. D’abord parce que nombre d’entre elles fonctionnent au moyen de microprocesseurs, des composants électroniques en pénurie qui rallongent les délais de production et donc de livraison – les consommateurs les plus pressés de recevoir leur nouveau véhicule se voient d’ailleurs proposer de renoncer à quelques-uns de ces « gadgets électroniques » pour accélérer la concrétisation de leur commande. Ensuite, parce qu’aujourd’hui, elles sont à ce point foisonnantes qu’on s’y perd et, surtout, que se renchérit vite la facture finale si on coche beaucoup de cases. D’ailleurs, indique le secteur, si le prix des autos est plus élevé aujourd’hui, c’est parce que les équipements standards et à la demande se sont multipliés.