Fumigènes, feux d’artifice, chants et haie d’honneur: l’incroyable accueil des joueurs de Marseille (vidéo)

Marseille n’est plus maudit à Bordeaux : ça se fête !

Après 44 ans d’attente et 36 tentatives infructueuses, Marseille a mis fin à la période d’invincibilité la plus médiatique de Ligue 1 en s’imposant à Bordeaux (0-1) vendredi soir au terme d’un classique tronqué par le Covid-19 et disputé à huis clos.

Toutes les séries ont une fin, il faut juste trouver le scénario. Un cluster, de la positivité à géométrie variable, des polémiques, des pressions, une menace de report, quelques actions de supporters mécontents à l’extérieur du stade et puis cette mauvaise relance de Benoît Costil en fin de première période parfaitement exploitée par Cegiz Ünder pour le seul but du match (37e).