Air France augmente ses prix pour mettre du carburant durable dans ses avions

Les autres compagnies du groupe, KLM et Transavia, sont également concernées par la mesure, a précisé Air France.

Les carburants d'aviation durables (SAF), qui sont produits à partir d'huiles usagées ou de résidus forestiers et agricoles, permettent de réduire de 75% sur leur cycle de vie les émissions de CO2, principal gaz à effet de serre, par rapport au carburant d'aviation fossile.

Le kérosène d'aviation représente actuellement entre 20% et 30% des coûts des compagnies aériennes et les SAF sont quatre à huit fois plus chers. Ils sont actuellement produits en quantité bien trop insuffisante pour faire face aux besoins.

"L'émergence de filières pour une production à grande échelle, en France et en Europe, permettra de réduire ces coûts", selon Air France. Comme le reste du secteur aérien, la compagnie doit par ailleurs reconstituer sa trésorerie après le choc du Covid-19 qui l'a noyée sous les dettes.

Air France propose par ailleurs à ses passagers, à partir de jeudi, de "contribuer volontairement à l'achat de carburant d'aviation durable supplémentaire" sur son site internet pour réduire l'empreinte carbone de leurs voyages. "Chaque euro de contribution volontaire sera investi dans l'achat de ces carburants", assure-t-elle.

La France a instauré au 1er janvier une obligation d'incorporation de 1% de carburant durable dans le kérosène d'aviation et mis en place une feuille de route pour monter à 2% en 2025 puis 5% en 2030. La Commission européenne, dans le cadre de son nouveau paquet climat "Fit for 55", propose également un mandat d'incorporation graduel, allant de 2% en 2025 à 63% en 2050.

Le transport aérien mondial, qui contribue pour 2,5 à 3% des émissions mondiales, s'est fixé d'atteindre le zéro émission nette en 2050. Pour cela, il table sur le renouvellement des flottes par des avions plus frugaux en carburant, mais l'essentiel des gains attendus viendra du recours à des carburants non fossiles.