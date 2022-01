Nicolas Colsaerts annonce être atteint d’une maladie rare: «Un des jours les plus effrayants de ma vie»

Nicolas Colsaerts a annoncé souffrir d’une maladie rénale rare. Le golfeur bruxellois, 39 ans, s’en est expliqué sur les réseaux sociaux lundi, de son lit d’hôpital à Dubaï, aux Emirats arabes unis.

« J’ai consulté mon médecin pour lui parler de mes chevilles enflées, mais ce jour-là j’ai été directement hospitalisé parce que l’on a vu que j’avais de l’eau dans l’un de mes poumons », a expliqué Nicolas Colsaerts. « Il n’y avait pas encore de diagnostic et ce fut l’un des jours les plus effrayants de ma vie. J’ai regardé ma femme dans les yeux et j’ai dit que je n’étais pas prêt à partir. »