Deltacron: ce que l’on sait sur ce nouveau variant

Des scientifiques chypriotes semblent avoir détecté un nouveau variant du coronavirus, lequel serait une combinaison de delta et d’omicron. Mais pour certains, il s’agirait d’une fausse alerte liée à une erreur de laboratoire, ce qu’a nié l’auteur de la découverte ce dimanche 9 janvier.

Un nouveau variant du coronavirus pourrait avoir été découvert à Chypre. Sa particularité ? Il s’agirait d’une combinaison entre les variants delta et omicron, rapporte Le Figaro, qui cite l’agence de presse Bloomberg. « Il y a actuellement des co-infections omicron et delta et nous avons trouvé cette souche qui est une combinaison des deux », explique un professeur de biologie de l’université de Chypre.