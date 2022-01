Météo: un temps froid mais sec

Si la grisaille – voire le brouillard givrant – persiste encore sur certaines régions, les éclaircies seront de la partie lundi après-midi, selon le bulletin de la mi-journée de l’Institut royal météorologique (IRM). Le soleil fera de larges percées sur le sud et l’est, puis les éclaircies se propageront progressivement vers l’ouest où le temps restera nuageux plus tardivement. Les maxima oscilleront entre -1°C en Hautes Fagnes et 4 ou 5°C en Flandre, sous un vent faible.

Mardi

Cette nuit, les éclaircies gagneront tout le territoire, favorisant des gelées généralisées et la formation de plaques de givre localement. Le mercure restera cependant légèrement positif sur l’ouest en raison de la présence de nuages de moyenne altitude. Les minima atteindront +2°C à la mer, -1°C ou -2°C sur le centre et -7°C en Hautes Fagnes.

Mardi matin, la grisaille sera à nouveau au rendez-vous et du brouillard givrant sera à craindre au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le soleil sera toutefois plus généreux ailleurs, notamment en Ardenne où les nuages bas se dissiperont dès la fin de la matinée. Le thermomètre indiquera entre -2°C en Hautes Fagnes et 5°C à la mer de maxima. La nébulosité augmentera en soirée à partir de l’ouest, emmenant dans son sillage de faibles bruines voire quelques faibles précipitations hivernales sur le nord et le centre du pays. Les minima se situeront entre -7°C en Hautes Fagnes, 0°C sur le centre et 4°C au littoral.