Marc Coucke investit 20 millions d'euros dans la société de panneaux solaires EnergyVision Via sa société d'investissement Alychlo, Marc Coucke est entré au capital de l'entreprise de panneaux solaires EnergyVision à hauteur de 20 millions d'euros, a-t-il été annoncé lundi lors d'une conférence de presse dans les bureaux de cette dernière à Jette.

Par la rédaction Temps de lecture: 2 min

EnergyVision, fondée en 2014, est active en Belgique, au Maroc et en Chine. Le groupe affirme déployer plus de 400.000 panneaux solaires par an, pour un chiffre d'affaires consolidé dépassant les 100 millions d'euros en 2021. L'entreprise installe les panneaux solaires gratuitement "dans des entreprises qui n'ont pas besoin d'investir ou chez des familles qui ne peuvent pas investir elles-mêmes", explique son fondateur et PDG Maarten Michielssens. L'électricité est ensuite vendue "à un prix fixe et bas".

EnergyVision est présente à Bruxelles sous le nom Brusol et compte ouvrir une nouvelle filiale pour poursuivre son activité dans les trois régions. Depuis sa création, le groupe était exclusivement détenu par ses fondateurs, Maarten Michielssens, Hassan Mourhit et Koen Decourt. L'augmentation de capital annoncée lundi est le signal de départ pour des investissements et des emplois supplémentaires dans le courant de l'année 2022, avec notamment un vaste projet d'installation de bornes de recharges pour les véhicules électriques. "Je suis particulièrement séduit par l'histoire d'EnergyVision. Ils se développent rapidement, ils se concentrent énormément sur la valeur ajoutée sociale, ils ont un modèle d'entreprise solide, l'équipe a un grand dynamisme, de sorte qu'ils se sont même développés en 2021 malgré un déclin dans leur secteur de plus de 60% en Flandre et de plus de 80% à Bruxelles", a déclaré Marc Coucke.