«Je veux rester et tenter de participer à l’Open d’Australie», déclare Novak Djokovic, «libre de s’entraîner»

Par Afp et Belga

« Je veux rester et tenter de participer à l’Open d’Australie », a déclaré lundi sur son compte Twitter le N.1 mondial Novak Djokovic après qu’un juge a ordonné sa libération du centre de rétention dans lequel il avait été placé à son arrivée à Melbourne à la suite de l’annulation de son visa.

« Je suis heureux et reconnaissant du fait que le juge soit revenu sur l’annulation de mon visa. En dépit de tout ce qui s’est passé, je veux rester et essayer de participer à l’Open d’Australie. Je suis venu ici pour disputer l’un des plus importants tournois devant des spectateurs incroyables », a-t-il écrit.