Can 2022: agression au couteau de trois journalistes algériens au Cameroun

Selon le média DZ Foot, leurs trois journalistes venus couvrir l’événement auraient reçu plusieurs coups de couteaux après avoir été menacés par un groupe d’assaillants non-identifiés. Un maigre butin pour les agresseurs qui seraient repartis avec trois téléphones portables, une sacoche et un passeport. Les trois journalistes touchés auraient rapidement réussi à s’enfuir et à se mettre en sécurité par la suite.

La FAF assure qu’une enquête a été ouverte : « La FAF s’indigne devant un tel incident, le jour de l’inauguration de cet événement continental, placé pourtant sous le sceau de la fraternité et du fair-play, sur et en dehors des stades. »

La sécurité autour de cette CAN est une fois de plus remise en cause : la police locale, immédiatement prévenue de l’agression, a mis plus d’une heure à arriver sur place après le moment des faits.

En conférence de presse ce lundi matin, le sélectionneur algérien Djmael Belmadi a également réagi en apportant tout son soutien à ses compatriotes blessés « On a eu la mauvaise surprise d’apprendre ce matin que nos journalistes se sont fait agresser. J’espère que justice sera faite. »