Ce que chanter apporte aux enfants

Facteur de cohésion sociale, de mieux vivre, de réussite scolaire… En France, de plus en plus d’expérimentations tendent à démontrer les bénéfices du chant choral sur l’enfant.

Le chant choral ne peut peut-être pas sauver le monde… Mais il pourrait bien aider, d’une manière insoupçonnée, toute une génération d’enfants à surmonter les effets, à long terme, d’une crise sanitaire dont on peine encore à estimer l’impact direct et indirect en termes de bien-être affectif et relationnel. C’est l’un des enseignements qu’il conviendra de tirer du colloque qui se tenait, les 7 et 8 décembre derniers à la Philharmonie de Paris. Plus de douze heures durant, une quarantaine d’intervenants (chercheurs en neurosciences, musicothérapeutes, éducateurs, chefs de chœur, spécialistes de la technique Alexander ou de la rythmique Jacques-Dalcroze…) y ont débattu des enjeux de la pédagogie du chant choral aujourd’hui chez les plus jeunes.