David Goffin heureux après son premier succès de l’année: «Je reviens de très loin…»

Tête de série N.8 du tableau, le Liégeois, 31 ans, s’est hissé au deuxième tour en écartant l’Argentin Facundo Bagnis (ATP 76), 31 ans, 6-4, 6-4 en 1h31 de jeu.

« J’ai essayé de rester positif par rapport à la semaine dernière », a-t-il confié à Belga. « Les entraînements directement après ma défaite (NDLR : contre le Slovaque Alex Molcan à Melbourne) étaient bons. Je sais vraiment que je reviens de loin, donc c’est très dur d’avoir les premières victoires, de sentir la balle, de bien jouer lors des moments importants. Je m’étais dès lors dit que peu importe le niveau de jeu, il fallait que je m’accroche pour gagner et aujourd’hui, c’est ce que j’ai fait. J’ai sorti des bons coups, j’ai été solide à certains moments et j’ai plutôt bien terminé, même si j’ai loupé une balle de match avant de prendre mon dernier jeu. C’est une victoire qui débloque le compteur et qui fait du bien ».