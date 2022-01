Coronavirus: la Coupe du monde de hockey indoor à Liège est annulée

« C’est avec grand regret que la Fédération Internationale de Hockey (FIH) et l’Association Royale Belge de Hockey (ARBH) se voient contraintes d’annuler la FIH Indoor Hockey World Cup, qui devait se dérouler à Liège du 2 au 6 février 2022, après deux ans de préparation intensive ! La situation sanitaire actuelle en Belgique, et plus particulièrement l’énorme incertitude entourant l’évolution du variant Omicron, ne nous donne pas suffisamment de garanties pour organiser cette Coupe du monde en toute sécurité et de manière abordable.

Après des consultations approfondies avec et les recommandations de toutes les autorités (sanitaires) officielles et compétentes, il n’est tout simplement pas possible d’attirer 24 équipes du monde entier à Liège fin janvier, pour participer à cet événement. C’est donc en pleine conscience de la situation et de commun accord que l’Executive Board de la FIH et l’Organe d’Administration de l’ARBH ont pris la décision difficile d’annuler cet événement majeur. Cette décision n’a pas été prise à la légère, mais est la seule possible.

Le CEO de la FIH Thierry Weil disait à ce sujet : « La Coupe du monde de hockey indoor est l’apogée du hockey en salle. Par conséquent, en considérant tous les athlètes et fans de hockey indoor, il était extrêmement difficile d’annuler l’édition 2022 prévue seulement quelques semaines avant l’événement. Mais, bien sûr, nous avons suivi les recommandations des autorités locales. Au nom de la FIH, je tiens à adresser nos plus sincères remerciements aux organisateurs belges, et en particulier à l’ARBH, pour leur formidable travail de préparation et leur grand dévouement. »

Serge Pilet, CEO de l’ARBH ajoutait : « Je souhaite explicitement remercier la Province de Liège, Madame la Ministre des Sports de la Fédération Wallonie Bruxelles Valérie Glatigny, l’Adeps et la Loterie Nationale pour le soutien à l’organisation qu’ils ont maintenu jusqu’au bout. »