Début de la construction de la nouvelle usine de Realco

L'entreprise spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits et de procédés enzymatiques dédiés au nettoyage et au traitement des eaux mise sur janvier 2023 pour lancer la production sur son nouveau site.

Cette future usine doit offrir une capacité de production plus élevée (qui avoisinera les 10 millions de litres par an), ainsi "qu'un rendement et une qualité améliorés", affirme Realco.