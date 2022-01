Romelu Lukaku sur le départ de Chelsea? Une folle rumeur envoie le buteur belge… au PSG!

Malgré ses excuses envers les fans et ses réconciliations avec Thomas Tuchel, Romelu Lukaku va-t-il tout de même quitter Chelsea ? C’est probable, si on en croit la rumeur assez folle diffusée par le quotidien espagnol El Nacional et reprise par de nombreux médias anglais. Et, toujours selon la presse ibérique, un club serait intéressé par les services du meilleur buteur de notre sélection nationale : le Paris Saint-Germain !

Après ses deux dernières titularisations et son but planté en FA Cup, on pensait la situation apaisée entre Lukaku et son club londonien. Mais le propriétaire russe de Chelsea, Roman Abramovitch, en voudrait énormément au Belge après sa sortie dans la presse italienne. Il envisagerait donc de s’en séparer dans les prochains mois.