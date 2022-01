Emmanuel André: «Rendre la vaccination obligatoire est une nécessité de santé publique»

« Chaque message que je reçois des personnes qui refusent le vaccin me convainc davantage que rendre la vaccination obligatoire est une nécessité de santé publique », explique-t-il sur le célèbre réseau social.

Emmanuel André s’est d’ailleurs exprimé sur Twitter à ce sujet et a partagé son analyse de la situation.

« Car il me paraît évident que ces personnes sont enfermées dans des croyances qu’elles savent erronées. Je perçois tous ces messages -manifestement vides d’arguments rationnels et parfois agressifs – comme un appel à l’aide un peu maladroit de personnes qui ne savent plus comment se dépatouiller après avoir tant dit qu’elles ne se feraient jamais vacciner. Pour toutes ces personnes, rendre la vaccination obligatoire serait donc leur rendre un grand service. Car elles pourraient bénéficier de tous les effets bénéfiques du vaccin sans avoir à « changer d’avis » face à toutes les personnes qu’elles auront bassinées depuis des mois. »