Voyages à l’étranger: ce qui va changer cette semaine pour certains Belges qui veulent aller en France

A partir du 15 janvier 2022, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus devront avoir reçu leur dose de rappel au maximum 7 mois après leur dernière injection ou infection au covid pour bénéficier d’un pass sanitaire valide en France, explique le SPF Affaires étrangères .

Toutes les personnes qui font leur dose de rappel disposeront d’un nouveau QR code, qui deviendra valide 7 jours après leur injection qu’il s’agisse d’une 2e dose, d’une 3e dose ou plus. Ce sera donc le nouveau pass sanitaire à présenter dans les lieux et événements où il est exigé.

Pour les personnes qui ne font pas leur rappel dans les délais requis, le QR code de leur précédent certificat de vaccination sera désactivé, leur précédent certificat de vaccination valant pass sanitaire ne sera donc plus valide.

Pour rappel, comme l’explique le SPF affaires étrangères depuis le 15 décembre 2021, les règles relatives au « pass sanitaire » pour les personnes de 65 ans et plus, et les personnes vaccinées avec du Janssen sont les suivantes :

-pour les personnes âgées de 65 ans et plus : si plus de 7 mois se sont écoulés depuis la complétude de leur schéma de primo-vaccination, elles doivent recevoir un rappel vaccinal