Dakar: Loeb et Lurquin reprennent sept minutes sur Al-Attiyah, «seulement» selon le Belge

Sébastien Loeb et Fabian Lurquin (BRX) ont terminé troisième de la 8e étape du Dakar lundi, à 3 : 08 du Suédois Mattias Ekstrom, mais en reprenant 7 minutes à Nassel Al-Attiyah, le leader de l’épreuve, 11e lundi. « Seulement 7 minutes », a regretté Fabian Lurquin, le copilote du nonuple champion du monde des rallyes.

« Cela aurait pu être plus. Mais c’est comme ça. On a fait ce que l’on a pu. Il nous reste quatre jours à présent. On continue », a expliqué le copilote belge. « L’étape n’était pas très difficile. En fait, nous n’avons jamais connu de difficultés. On a bien roulé et après les dunes, nous avions 10 minutes d’avance sur Al-Attiyah. On a crevé après 28 km, on s’est arrêté pour changer la roue, mais après je ne sais pas comment cela s’est passé, on a constaté que nous n’avions plus la deuxième roue de secours. Pour ne pas hypothéquer la suite, il fallait rester prudent pour éviter de crever une seconde fois. C’est dommage parce qu’on était dans un bon tempo ».