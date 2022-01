L'Autorité de la concurrence autorise la fusion entre les ports d'Anvers et Zeebrugge (2)

L'instruction du gendarme de la concurrence portait notamment sur l'impact de la concentration sur les marchés de concessions portuaires et des services de port généraux et spécifiques pour les containers, le bulk fluide et le cargo ro-ro (roulier).

Le Collège de l'ABC a constaté, sur proposition de l'auditeur, que la concentration ne risque pas d'entraîner des effets susceptibles de faire obstacle à l'approbation, explique l'Autorité dans un communiqué.