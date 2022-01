Cyclisme: Remco Evenepoel disputera la Vuelta 2022

«J’étais content de revenir à mon niveau en fin de saison dernière. Cet hiver, j’ai pu peaufiner ma condition», a confié Evenepoel. «Je sens que je progresse encore et je suis content d’avoir pu construire quelque chose ces dernières semaines plutôt que de passer mon temps à de la rééducation. J’ai bien encore quelques douleurs, ce qui m’a poussé à changer un peu ma position sur le vélo, mais je m’entraîne comme ça depuis deux à trois semaines et ça va.»

De quoi ensuite aborder le Tour d’Espagne plutôt que le Tour de France. «On a surtout regardé pour le nombre de kilomètres en contre-la-montre et ce Tour me paraît particulièrement bien taillé pour moi», a expliqué Remco Evenepoel. «Je ne ferai pas le Tour de France, non. On estime que je n’ai pas encore assez d’expérience. J’en prendrai à la Vuelta. Il y a 90% de chances que j’y sois. Pas que je ferais autre chose, mais c’est au mois d’août et c’est encore loin», a ajouté encore le jeune Belge, prudent.