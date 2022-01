Cyclisme: Egan Bernal signe un nouveau contrat jusqu’en 2026 avec Ineos Grenadiers

« C’est très important pour moi de signer ce nouveau contrat et je suis très heureux au sein de l’équipe », a réagi Bernal, cité dans le communiqué. « Cette prolongation arrive au moment des années les plus importantes de ma carrière et je veux les passer au sein de cette équipe. »

Le Colombien s’est également exprimé sur son principal objectif pour la saison 2022 : le Tour de France. « Je veux vraiment y retourner. Je ne l’ai pas fait en 2021 à cause du Giro. J’ai l’impression que cela fait longtemps que je n’ai plus été sur le Tour et je suis excité pour cette année. Je veux y aller en étant bien préparé, avec une bonne équipe et surtout prendre du plaisir. »