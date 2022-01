Bonne nouvelle au Standard: de nouveaux tests Covid ont été effectués, il n’y a aucun cas positif!

Soulagement au Standard à quelques jours du choc face à Anderlecht. Il y a une semaine, à l’occasion du début du stage hivernal (qui s’est finalement déroulé à l’Académie, et non pas à Marbella comme prévu), l’ensemble des joueurs et des membres du staff liégeois s’étaient soumis à des tests Covid, afin d’éviter toute situation problématique. Trois joueurs avaient été testés positifs : Jackson Muleka, Niels Nkounkou et João Klauss. En quarantaine depuis cette date, les trois Rouches vont donc pouvoir reprendre les entraînements ce mardi.

À l’entame de cette deuxième semaine de préparation, le matricule 16 a procédé à de nouveaux tests en interne. Et les résultats sont bien plus encourageants que ceux de la semaine passée : tout le monde est négatif ! Un soulagement pour le staff liégeois, qui prépare déjà le Clasico de dimanche. En prévision de ce dernier, les Rouches devront toutefois se soumettre à des tests PCR ce jeudi, comme le veut la procédure Covid.