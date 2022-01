Nouveau record pour le trafic de marchandises à Liège Airport, qui y a progressé de 26%

Les vols de jour ont par ailleurs continué à s'y développer, tout comme la multimodalité, et les vols humanitaires et pharmaceutiques ont pris une place plus importante.

Les résultats de 2021 sont dans la continuité de l'évolution de 2020, explique son CEO Laurent Jossart. "La perturbation mondiale des chaînes d'approvisionnement, le manque de capacité du transport aérien dans les soutes des avions passagers sont des tendances qui ont émergé en 2020 et qui ont également stimulé notre croissance en 2021. Les équipements humanitaires, le secteur pharmaceutique et les soins de santé (masques, vaccins, médicaments) sont les principaux segments de marché", situe-t-il.