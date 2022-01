Tourisme: des vacances de Noël plus satisfaisantes

Pour le secteur touristique en Belgique, l’objectif pour les vacances de fin d’année 2021 était assez légitime : faire mieux, voire surtout moins pire, qu’en 2020. Objectif réussi, avec même quelques petites satisfactions plus profondes. On se souvient que la fin 2020 s’était déroulée dans un quasi-confinement généralisé permettant uniquement aux familles ou bulles sociales restreintes d’envisager des vacances. Et les touristes voisins (Allemagne, France, Pays-Bas) ne voulaient/pouvaient pratiquement pas franchir les frontières. Cette année, la jauge était plus large, le CST (Covid Safe Ticket) d’application dans de nombreux lieux et, en prime, une troisième semaine de vacances avait été décrétée dans l’enseignement. Reste l’éternelle inconnue nationale pour le tourisme : la météo. Pas très clémente cette année, de part et d’autre du pays.