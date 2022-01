Garde alternée: sept calendriers pour réorganiser les rythmes scolaires à la rentrée

Vacances d’été raccourcies, vacances d’automne et de détente dédoublées : le nouveau rythme scolaire pourrait entraîner des tensions chez les parents séparés. Pour les éviter, Avocats.be, la Ligue des familles et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont sorti ce lundi sept calendriers-types.

La rentrée 2022 sera celle du changement de rythmes scolaires en Belgique francophone, porté par la ministre Caroline Désir (PS) et qui débutera le lundi 29 août prochain. Et puisque certains parents se penchent dès maintenant sur les vacances d’été, Avocats.be, la Ligue des familles et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont sorti ce lundi sept calendriers-types (quatre pour les gardes alternées, trois pour les hébergements secondaires) permettant aux parents séparés de prévoir les nouvelles modalités de garde sans pour autant raviver les tensions. L’objectif de ces calendriers est clair : éviter l’engorgement des tribunaux de la famille, déjà saturés, et le coût des procédures…