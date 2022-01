Une très chaude semaine pour le Standard

Pour les Rouches, qui ont repris leur stage après avoir bénéficié d’une journée et demie de repos, la semaine a recommencé avec une bonne nouvelle : alors que Luka Elsner avait dit redouter leurs résultats, les tests Covid effectués hier se sont tous révélés négatifs. Et même s’il s’agissait de tests réalisés en interne, c’est un solide indicateur que les tests PCR auxquels Bodart et ses équipiers seront soumis jeudi, à trois jours du déplacement à Anderlecht, devraient confirmer. Mieux encore, Klauss, Muleka et Nkounkou, qui avaient été contrôlés positifs il y a une semaine, en ont terminé avec leur quarantaine et devraient reprendre l’entraînement collectif ce mardi. Ce qui signifie que le Standard ne présente plus le moindre cas positif. Sur le terrain, ce sont deux séances de travail que Luka Elsner a dispensé lundi, auxquelles Noë Dussenne n’a pas participé.