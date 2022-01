La saga Djokovic aura un impact dramatique sur l'Open d’Australie

La fameuse carte postale d’un premier Grand Chelem de l’année, où les joueurs s’échangent les bons vœux avant de se défier sous le soleil et les sourires de Melbourne, est désormais écornée. Déjà l’an dernier, le « Happy Slam » avait fait la grimace sous la bulle sanitaire et les quarantaines imposées par la crise du Covid-19. Mais là, à moins de six jours du vrai lancement de la saison 2022, le ciel de l’Open d’Australie s’est profondément assombri et, quoi qu’il arrive encore dans la saga Djokovic, l’éclaircie sera rare, voire anodine.

Le nº1 mondial espère à tout prix toujours pouvoir partir, lundi, à la conquête d’un 10e sacre dans ce qui était jusqu’ici son Grand Chelem préféré, celui où il a vécu le plus de réjouissances. « Je suis là pour rester et tenter de participer à l’Open d’Australie », a-t-il pour la première fois tweeté depuis le début de cette saga.