Philippe Godin, psychologue du sport: «Cette épreuve pourrait décupler la volonté de Djokovic»

Il aurait pu se draper dans sa dignité, claquer la porte, quitter séance tenante ce pays qui ne voulait pas de lui. Mais Novak Djokovic a choisi de contester la décision d’expulsion qui le frappait devant la justice et, ce faisant, d’être privé de liberté durant trois jours. Dans l’espoir de disputer l’Open d’Australie et d’accrocher un 21e titre en Grand Chelem – malgré une préparation catastrophique. Mais aussi par orgueil, pour montrer au monde « qui il est » ?… Nous avons interrogé Philippe Godin, ancien sportif de haut niveau (en gymnastique), et professeur émérite de psychologie du sport de l’UCLouvain.

Qu’est-ce que l’attitude de Novak Djokovic nous dit de l’homme et du champion ?