Résidentiel: vers une année 2022 plus stable

Après une montée, parfois vertigineuse, qui s’est déclenchée en 2020 et poursuivie en partie sur 2021, les prix de l’immobilier résidentiel devraient se stabiliser cette année.

L’année 2021 est définitivement enterrée, vive 2022 ! Mais si l’on se penche sur les prix de l’immobilier, y a-t-il vraiment lieu de se réjouir des semaines et des mois à venir ?

On le sait, ceux-ci ont grimpé de manière vertigineuse durant les douze mois écoulés. Le baromètre des notaires est clair sur ce point (lire ci-dessous). Publié la semaine dernière, l’indice Trevi l’a été également, qui a souligné une hausse annuelle d’environ 5,50 %, « soit la plus forte rencontrée sur les dix dernières années ». Aujourd’hui, pour devenir propriétaire, il faut de l’argent. Beaucoup d’argent. Et parfois beaucoup trop, vu que les banques ne suivent pas forcément, sans parler des salaires qui font du surplace.